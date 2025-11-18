Israel on huolissaan hävittäjäkaupoista, mediatiedot kertovat.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo myydä F-35-häivehävittäjiä Saudi-Arabialle.
Trump puhui asiasta maanantaina, päivää ennen Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmanin vierailua Valkoisessa talossa.
– Me teemme sen. Me myymme F-35-hävittäjiä, Trump totesi maanantai-iltana Suomen aikaa.
Foreign Policy -lehden mukaan Mohammed bin Salman toivoo tapaamisestaan Trumpin kanssa paitsi hävittäjäkauppoja myös turvallisuusyhteistyötä.
Saudit havittelevat FP:n mukaan vastaavanlaista turvallisuusjärjestelyä kuin Yhdysvallat on sopinut toisen arabiliittolaisensa Qatarin kanssa tänä syksynä.
Kertoessaan asiasta Valkoisessa talossa olleille toimittajille Trump myös ylisti Saudi-Arabian liittolaisuutta Yhdysvaltojen kanssa.
– He ovat olleet loistava liittolainen, hän sanoi.
Trumpia arvosteltu vierailusta
Politicon mukaan Trump on saanut osakseen paljon arvostelua bin Salmanin vierailuun liittyen myös omilta kannattajiltaan.