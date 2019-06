Trump ei näe tarvetta sauditoimittajan murhaan liittyville lisätutkimuksille: "Lähi-itä on säälimätön ja vihamielinen paikka"

Presidentti Trump sanoi yhdysvaltalaisen NBC-televisioyhtiön Meet the press -ohjelmassa, että Khashoggin tapaus on jo selvitetty perusteellisesti. Hän jatkoi, että Lähi-itä on "säälimätön ja vihamielinen paikka" ja muistutti, että Saudi-Arabia on Yhdysvaltojen merkittävä kauppakumppani.