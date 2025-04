Tämä tähti on harvinainen näky MM-kaukalossa – Ruotsi varustelee kammonippua

Ruotsin jääkiekkomaajoukkue saa kovan vahvistuksen kevään MM-kotikisoihin, kun NY Rangersin Mika Zibanejad palaa maailmanmestaruuskaukaloon seitsemän vuoden tauon jälkeen.

Aftonbladetin mukaan Tre Kronor on vahvistanut asian.

– Olen todella innoissani, tämä on siistiä, Zibanejad tunnelmoi.

32-vuotias keskushyökkääjä on New York Rangersin kärkitähtiä. Hän teki tällä kaudella 62 pistettä ja sijoittui seuran pistepörssissä toiseksi. ZIbanejad on pelannut NHL:ssä 930 ottelua kahmien hyvän tehopotin 314+426=740.

Ruotsalaiskiekkoilija palasi maajoukkueeseen pitkän tauon jälkeen helmikuussa 4 Nations -turnauksessa. Toukokuun MM-turnaus on hänelle uran toinen ja ensimmäinen sitten vuoden 2018. Tuolloin Ruotsi voitti kultaa.

Ruotsi isännöi MM-kisojen toista lohkoa ja mitalipelejä. Isäntämaa kokoaa väkevää nippua. Tähän mennessä NHL:stä on mukana jo kymmenen nimeä.

Tre Kronorin NHL-vahvistukset:

Mika Zibanejad, New York Rangers

Filip Forsberg, Nashville Predators

Mikael Backlund, Calgary Flames

Rasmus Andersson, Calgary Flames

William Eklund, San Jose Sharks

Elias Lindholm, Boston Bruins

Adam Larsson, Seattle Kraken

Marcus Pettersson, Vancouver Canucks

Isac Lundeström, Anaheim Ducks