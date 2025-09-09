Traficom varoittaa: Microsoft 365 -tileihin tehdyt tietomurrot lisääntyneet

shutterstock microsoft office 365 word excel powerpoint
Kuluvan vuoden aikana Kyberturvallisuuskeskukselle on ilmoitettu yhteensä 330 Microsoft 365 -tileihin liittyvää tietomurtotapausta tai sen yritystä. Kuvituskuva.Shutterstock
Julkaistu 35 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus kertoo, että Microsoft 365 -tileihin tehdyt tietomurtotapaukset ovat lisääntyneet Suomessa.

Elokuussa Kyberturvallisuuskeskukselle ilmoitettujen tapausten määrä kasvoi merkittävästi. 

Suomalaisten organisaatioiden sähköpostitilejä murretaankin nyt kiihtyvällä tahdilla, keskus sanoo.

Lue myös: Menikö tekoälyvedätys sinuunkin täydestä? Puput eivät hyppineetkään trampoliinilla

Kaapattuja tilejä käytetään usein kalasteluviestin lähettämiseen tilin yhteystiedoille, jolloin tietomurrot leviävät tehokkaasti organisaatiosta toiseen.

– On tärkeää, että kaikki M365-käyttäjät ovat valppaina myös tutuilta lähettäjiltä tulevien viestien suhteen. Kaikista viesteistä, jotka herättävät epäilyksen huijauksesta, tulee ilmoittaa organisaation ylläpidolle, sanoo Kyberturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Juha Tretjakov tiedotteessa.

Kuluvan vuoden aikana Kyberturvallisuuskeskukselle on ilmoitettu yhteensä 330 Microsoft 365 -tileihin liittyvää tietomurtotapausta tai sen yritystä. 

Lisää aiheesta:

Kyberturvallisuuskeskus varoittaa sähköpostitilien murtoaallostaKyberturvallisuuskeskus varoittaa: Tämän viranomaisen nimissä huijataan nyt Traficom varoittaa: Tietomurtojen aalto jatkuuTraficom varoittaa: Suomessa sähköpostien tietomurtoaalto – näin hyökkäys eteneeOnko sinulta pyydetty sähköpostin tunnuksia? Älä haksahda ansaan, sillä kyse voi olla rikollisten toimistaKyberturvallisuuskeskus varoittaa: Office 365 -sähköposti ollut tietojenkalastelun ja tietomurtoyritysten kohteena
TietomurrotMicrosoftTietoturvaKyberturvallisuusRikos

Tuoreimmat aiheesta

Tietomurrot