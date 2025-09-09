Traficom varoittaa: Microsoft 365 -tileihin tehdyt tietomurrot lisääntyneet

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus kertoo, että Microsoft 365 -tileihin tehdyt tietomurtotapaukset ovat lisääntyneet Suomessa.
Elokuussa Kyberturvallisuuskeskukselle ilmoitettujen tapausten määrä kasvoi merkittävästi.
Suomalaisten organisaatioiden sähköpostitilejä murretaankin nyt kiihtyvällä tahdilla, keskus sanoo.
Lue myös: Menikö tekoälyvedätys sinuunkin täydestä? Puput eivät hyppineetkään trampoliinilla
Kaapattuja tilejä käytetään usein kalasteluviestin lähettämiseen tilin yhteystiedoille, jolloin tietomurrot leviävät tehokkaasti organisaatiosta toiseen.
– On tärkeää, että kaikki M365-käyttäjät ovat valppaina myös tutuilta lähettäjiltä tulevien viestien suhteen. Kaikista viesteistä, jotka herättävät epäilyksen huijauksesta, tulee ilmoittaa organisaation ylläpidolle, sanoo Kyberturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija Juha Tretjakov tiedotteessa.
Kuluvan vuoden aikana Kyberturvallisuuskeskukselle on ilmoitettu yhteensä 330 Microsoft 365 -tileihin liittyvää tietomurtotapausta tai sen yritystä.