TPS murskaava kolmen ulosajon pelissä – SaiPan tulokas nousi Reijo Ruotsalaisen rinnalle

Pääsarjassa tulokaspakeista Viitasaloa enemmän pinnoja kauden aikana on summannut neljä pelaajaa, tilastokärki on Sami Vatanen 30 pisteellä. TPS-taustaisen Viitasalon tavoin 23 pisteeseen on yltänyt tulokkaana muun muassa Reijo Ruotsalainen.