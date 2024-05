Tappara kaappasi Leijonissa esiintyneen puolustajan kilpailijalta

Kolmannen peräkkäisen Suomen mestaruuden voittanut Tappara on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen puolustaja Ruben Rafkinin kanssa. Rafkin, 22, siirtyy Tampereelle kasvattiseurastaan TPS:stä.

– Rafkin on taitava kahden suunnan fyysinen puolustaja ja omaa erittäin vahvan luistelun. Hän on myös taitava pelaaja kiekon kanssa. Nuori pelaaja on vakiinnuttanut nopeasti paikkansa Liigassa. Hienoa saada Rafkin Tapparaan, urheilupäällikkö Antti Tuomenoksa sanoo Tapparan tiedotteessa.