WRC-tallilta yllätysveto: perusti oman testialueensa Suomeen lähes Toyotan naapuriin

MM-sarjan WRC-tallit ovat saaneet valita itselleen erillisen pysyvän testialueen, jolla kaluston testaamista ei rajoiteta. Pysyvän testialueen, joka on halkaisijaltaan kymmenen kilometriä, ulkopuolella tiimien testipäivien määrää on rajattu siten, että jokaiselle kuljettajalle on varattu yksi testipäivä per osakilpailu.