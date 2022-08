Toyotan tallipomo Latvala ennakoi sunnuntain askelmerkkejä – tässä on Kalle Rovanperän oljenkorsi

Rovanperä starttaa Oittilan ja Ruuhimäen pikataipaleille 8,4 sekuntia Hyundain Ott Tänakin takana. Ero kuulostaa pieneltä, mutta nopeilla pätkillä aikaa on todella vaikea ottaa kiinni. Toinen sija olisi myös maukas MM-taulukossa, sillä Rovanperän johtoasema on ennestään massiivinen.

- Tuota eroa on vaikea ajaa kiinni, koska pätkät ovat kaikille tuttuja ja todella nopeita. Aamun ensimmäisellä vedolla Oittilassa pitäisi lähteä hyökkäämään. Jos siinä saisi kaksi sekuntia kiinni, se voisi antaa potkua, minkä voimin voisi yrittää lisää, Latvala summasi Rallit.fille.

- Jos taas Oittilassa tulee heti takkiin, sitten pitäisi miettiä vain Power Stagea. Ensimmäisellä se hyökkäys on tehtävä. Jos ei onnistu, on rauhoitettava tekemistä ja ajateltava pisteitä.

- Käsittämättömän huonoa tuuria, että kivi tulee tuolla tavalla tuulilasiin. Kaikki on toki aina mahdollista, Latvala harmitteli.

Toisaalta tallipomo muistutti, että Lappi on myös kolmannella sijallaan tekemässä juuri sitä työtä, mistä tallin kolmoskuskille maksetaan.

- Esapekka on nyt turvallisesti kolmannella sijalla ja varmistamassa meille hyviä merkkimestaruuspisteitä. Kolmas sija on hyvä tulos myös Esapekalle itselleen. Luulen, että se tekisi hänelle terää. Hän on todistanut olevansa edelleen maailmanluokan kuljettaja, Latvala koki.