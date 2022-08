No nyt! Juha Kankkunen ajaa Toyotan vetykilpurilla Belgian MM-rallissa

Rallin nelinkertaisen maailmanmestarin alla on Toyota GR Yaris H2, joka on japanilaisvalmistajan tuore kokeilu vedyllä toimivasta ralliautosta. Voimalinjana autoon on otettu GR Corolla H2 -vetyautosta, jolla WRC-tallin päällikkö Jari-Matti Latvala sekä Toyotan iso pomo Akio Toyoda kilpailivat Fujin 24 tunnin ratakisassa aiemmin tänä kesänä.