Toyotalta 30 miljardia 30 sähköautoon 2030 mennessä – vielä pari vuotta sitten sähköautojen kysynnästä "ei ollut todisteita"

Hybrideissä edelläkävijän lippua pitkään liehuttanut Toyota on jäänyt sähköautojen suhteen takamatkalle moniin kilpailijoihinsa verrattuna. Yhtiön politiikka on kuitenkin muuttunut vauhdilla, ja nyt maailman suurin autovalmistaja on ilmoittanut merkittävistä lisäpanostuksista alati yleistyvään teknologiaan.