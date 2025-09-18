Tampereen 25-kerroksinen Torni-hotelli on kokonaan varattu yksityistilaisuudelle perjantaina 26. syyskuuta. Varauksen takana on datayhtiö Solita, joka järjestää strategia- ja koulutustapahtuman.
Kerroimme eilen keskiviikkona, että Tampereen koko 25-kerroksinen Torni-hotelli on varattu perjantaina 26. syyskuuta kokonaan yksityiskäyttöön ravintoloita ja muita tiloja myöten.
Varauksen on tehnyt tekoäly- ja dataosaamiseen keskittyvä teknologiayhtiö Solitan strategia- ja koulutustapahtuma. Yhtiö on tehnyt muun muassa Koronavilkku-sovelluksen.
Toimitusjohtaja Ossi Lindroos kertoo MTV Uutisille, että yhtiöllä on yhteensä 1300 työntekijää Suomessa. Suomen toiminnoilla on aiemmin ollut omia kokoontumisiaan eri puolilla maata vuoden varrella, mutta tällä kertaa päätettiin koota kaikki liikentoimintayksikkökohtaiset kokoontumiset saman katon alle.
– Aika semmoinen arkinen juttu. Olemme iso yhtiö ja tarvitsemme tiloja. Kun kaikki eivät asu Tampereella, pitää heidät joissain majoittaakin.
Hän arvioi, että paikalle on päivän aikana tulossa toista tuhatta ihmistä.
Tilaisuuden saama huomio hymyilyttää Lindroosia.
– Totuus oli taruakin tavanomaisempaa. Se oli sillä tavalla hassu juttu, että emme tietenkään tajunneet, että siellä hotelliyhtiön varauskalenterissa näkyy yksityistilaisuus.
Lindroos ymmärtää, että ihmiset alkavat miettiä, mistä on kyse. Hänestä on hauska seurata spekulointia viimeisen vuorokauden aikana.
– Tällainen kiva kevyt pähkinä purtavaksi, hän tuumaa.
Lauantaina 27. syyskuuta kello 12 alkaen hotelli on jälleen asiakkaiden käytettävissä.
Aiheesta uutisoi aiemmin Aamulehti.