Koko 25-kerroksinen hotelli varattiin yksityiskäyttöön Tampereella.
Tampereen Torni-hotellista majoitusta ensi viikon perjantaiksi miettivän kannattaa kääntää katseet kaupungin muihin hotelleihin, sillä koko hotelli on varattu yksityiskäyttöön perjantaina 26. syyskuuta, tiedottaa hotelli verkkosivuillaan.
Hotelli kertoo, että yksityiskäyttöön on varattu koko 25-kerroksisen hotellin lisäksi myös sen ravintolat ja muut tilat.
– Tänä päivänä emme voi ottaa vastaan muita asiakkaita, ja palvelumme ovat käytettävissä vain tilaisuuteen osallistuville, hotelli kirjoittaa verkkosivuillaan.
Lauantaina 27. syyskuuta kello 12 alkaen hotelli on jälleen asiakkaiden käytettävissä.
Asiasta ensin uutisoinut Iltalehti on tavoittanut Hotel Tornin hotellijohtaja Eveliina Jokisen, joka ei halunnut kommentoida tarkemmin yksityistilaisuutta.
Jokinen kuitenkin vahvisti, että kyseessä on ensimmäinen kerta hotellin historiassa, kun koko hotelli on varattu.
Vuonna 2014 avattu ja 88,5 metriä korkea Torni-hotelli on Suomen korkein hotelli.
Hotellissa on 305 huonetta, 730 vuodepaikkaa, 506 ikkunaa, 23 000 neliötä ja 13 kokoustilaa, kertoo Projektiuutiset.