Red Bull -pomo liehitteli George Russellia, raivo repesi – nyt tuli totaalikäänne

F1-talli Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner aiheutti vastaikää hälinää, kun hän nosti esille sen, miten Mercedeksen brittikuskin George Russellin sopimus on katkolla ensi kauden jälkeen. Horner viittasi kommenteillaan siihen, miten Red Bull on kiinnostunut Russellista, joka on pärjännyt varsin hyvin Mersun toista kuskia Lewis Hamiltonia vastaan.