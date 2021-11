Toto Wolff näkee F1-väen käytöksen muuttuneen erikoisesti tv-sarjan myötä – antaa kovaa kyytiä Red Bull -kollegalleen: "Ihan kuin Hollywoodissa"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Minusta hän on yksi pantomiimin esiintyjistä, osa F1-näytelmää, ja minusta sarjan osakkeenomistajana ja tallin omistajana, on mahtavaa, miten hän luo tällaisia tarinoita, Wolff kommentoi.

Horner on Wolffin silmissä hahmo, joka on ottanut paikkansa Netflix-sarjan myötä sarjaa kohtaan lisääntyneessä julkisuudessa.

– On oikein hyvä, että he täyttävät tyhjät hetket ja tekevät siitä pantomiimia. Se on hyväksi lajille ja hyväksi Netflixille, koska he haluavat tehdä ihmisistä henkilökuvia. Ihmiset ovat alkaneet huomata, että heidän sanomisiaan käytetään, jos he sanovat kohahduttavia asioita. Se tuo heille media-aikaa ja saa heidän kuvansa sanomalehtiin, Wolff näkee.