SM-liigassa häkellyttävä käänne: Tommi Niemelä oli jo potku-uhan alla – nyt hän palaa dramaattiseen ”kriisikokoukseen”

– Puhuimme siitä, että miksi ylihyökkäämme ja minkä takia meille tulee valtava määrä ylivoimahyökkäyksiä omaan päähämme. Siinä oli kasvamisen paikka. Samaan aikaan kaikilla oli kova halu löytää yhteinen sävel ja yhteinen tarina. Sitoutuminen oli aivan tapissa. Tiesi, että jos maltamme olla kärsivällisiä, niin yhteinen juttu kasvaa vahvemmaksi. Ikinä ei tiedä, että mikä se lopputulos sitten on, mutta uskomme tietynlaiseen tapaan pelata ja uskomme tietynlaiseen tapaan toimia. Joukkueen sisällä johtavat pelaajat jaksoivat, malttoivat ja repivät hommaa hienosti oikeaan suuntaan. Olemme onnellisessa asemassa sen suhteen, että tuo on selkeästi osoittautunut oikeaksi tavaksi toimia. Ainakin tällä hetkellä, Niemelä pohtii.

Luotto paranee

Tuoreeltaan erinäköiset tilasto-osoitukset mairittelevat lahtelaisryhmää. Pelicans on ykkönen sekä 10:n että 20:n ottelun kuntopuntarissa. Pitkän voittoputken myötä sen sarjasijoitus on noussut kohisten.

– Isoin muutos on tapahtunut siinä, että kaikkien pelaajien usko ja luotto peliä kohtaan on vahvistunut. Kun jaksamme jauhaa meidän omaa yhteistä juttuamme, niin tulos tulee kyllä sieltä. Ja kun jatkamme sitä ja pystymme parantamaan eri juttuja, niin jossain vaiheessa se johtaa siihen, että olemme paremmassa formussa. Kun onnistumisia tulee, niin se on jännä homma, että luotto paranee. Se taas vaikuttaa koko yhteistoimintaan ja siitä lähtee positiivinen lumipallo liikkeelle. Tuossa on tapahtunut iso parannus matkan varrella, Niemelä ynnäilee.