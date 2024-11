Tommi Niemelä äimänä Tappara-pelin kohutilanteesta: "Meidän sääntökirjassamme ei sanota"

– Haluan tietää, mikä sääntö on, koska meidän sääntökirjassamme ei sanota, että kiekkoon ei saada enää koskea ennen kuin maali on tehty, Niemelä sanoi ensin englanniksi ja jatkoi:

– Myöhäinen maali, joka on tehty vihellyksen jälkeen, pitäisi hyväksyä ainakin meidän mielestämme, vaikka joku vielä koskisi, koska se on menossa maaliin.

SM-liigassa voimassa olevan jatkuvan periaatteen säännön mukaisesti vihellyksen jälkeen syntynyt maali voidaan hyväksyä, jos osuma on ollut "vääjäämättömästi syntymässä tavalla, jota kukaan ei voinut estää".

– En tiedä tarkkaan, mitä lukee säännöissä. Meillä oli kaikilla sellainen käsitys, että se on selkeä sääntö, hän kommentoi.

– Mikä se sääntökirjan tarkka teksti on? Meille sanottiin, että jos joku koskee kiekkoon ennen kuin se menee maaliin, vaikka se vääjäämättömästi onkin menossa, se hylätään. Jos se on tosiaan tuo, se on tärkeää tietää.