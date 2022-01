Pelicansin päävalmentajalta harvinaisen tulinen tuomaripurkaus – tämä tilanne raivostutti: "Onhan tuo nyt ihan käsittämätöntä"

Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä on tunnettu maltillisena miehenä, joka harvoin tuomaristoa kritisoi, mutta nyt hänen mittansa täyttyi.

– Onhan tuo nyt ihan käsittämätöntä, että me menemme 3–1-johtoon, teemme päivänselvän maalin, ja itse asiassa Ilves sitten tasoittaa 2–2:een, Niemelä puhisi lehdistötilaisuudessa.

– En ymmärrä, että meillä on miljoonaluokan tv-tuotanto tuolla, joka näkee kaikista kameroista ja sitten meillä ovat herrat, jotka tekevät jäällä ne päätökset.

– Me teemme maalin ja saamme siitä jäähyn, josta Ilves tasoittaa. On 3–1-johto toisen erän loppupuolella, mutta iso momentum kääntyykin siitä, että se on 2–2.