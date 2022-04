Petteri Sihvonen älähtää SM-liigan kyseenalaisesta jatkoerätuomiosta: "Verinen vääryys ja oikeusmurha"

– Tämä on verinen vääryys ja oikeusmurha Lukkoa kohtaan. Jos ei haluamalla haluaisi antaa tuosta jäähyä, ei tarvitsisi antaa. Jalat ovat ilmassa. Ei hän osallistu enää peliin, kun hän on hypännyt vaihtoaitioon, Petteri Sihvonen sanoo.

"Se on väärin"

– Väitän, että tuo johtuu siitä, että tuomari on jäällä ikään kuin puuttuakseen mahdollisimman hanakasti. Se on väärin. Hyvä tuomari on aina puuttumatta peliin, kun siihen on mahdollista olla puuttumatta, etenkin tällaisessa äärimmäisen tärkeässä tilanteessa.