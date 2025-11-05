Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat on julkistettu.

Ehdokkaita ovat Siri Kolun Kaksoismaailmat-trilogian ensimmäinen osa Alle aallon, Tomi Kontion kirjoittama ja Elina Warstan kuvittama Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän sekä Maija Hurmeen Var kommer alla dagar ifrån? eli suomeksi Mistä kaikki päivät tulevat?

Lisäksi ehdolla ovat Heidi Nummen Petovala, Stefanie Tuurnan Maamaa sekä Elina Warstan ja Jukka Laajarinteen Tuuliajolla – eli kuinka pilvien kiertolaiset eksyivät maan alle ja kohtasivat siellä jotakin hyvin kummallista.

Suomen Kirjasäätiön jakaman palkinnon arvo on 30 000 euroa, ja voittaja julkistetaan 27. marraskuuta. Voittajan valitsee tänä vuonna kestävyysjuoksija Mustafe Muuse kuusihenkisen lautakunnan valitsemien finalistien joukosta.

Tiistaina julkistettiin tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ehdokkaat.