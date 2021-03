Kryptovaluuttapörssin toimitusjohtajalta kovia sanoja Bitcoinista – korvaa kullan ja kaikki perinteiset valuutat

"Mielestäni 10 miljardia on liian vähän"

Powellilla on toki oma lehmänsä ojassa, sillä Krakenin liiketoiminta perustuu kryptovaluutoilla käytävään kauppaan. Krakenin arvoksi on arvioitu noin 10 miljardia dollaria, ja summan on veikkailtu kasvavan edelleen. Toimittaja Emily Chang kysyi, aikooko yhtiö listautua pörssiin, kuten toinen suuri kryptovaluuttapörssi Coinbase.