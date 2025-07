Toistakymmentä Venäjän vaikutusvaltaista hahmoa on kuollut muutamassa vuodessa – "Heillä on keinonsa painostaa"

Ukrainan sodan aikana lukuisia venäläisiä energia-alan johtajia, vaikuttajia sekä liikemiehiä on kuollut epäilyttävissä olosuhteissa. Jopa vitsin aiheeksi on muodostunut venäläisten putoaminen ikkunoista, mutta tässä tapauksessa vitsi on surullisella tavalla totta.

Oppositiomedia Meduza on koonnut tuoreeseen raporttiinsa listan sodan aikana tapahtuneista johtajien kuolemista. Viikatemies on niittänyt satoaan muun muassa suurissa energia-alan jäteissä Gazpromissa, Lukoilissa ja Transneftissa.

Viimeisimmässä silmäätekevässä tapauksessa presidentti Vladimir Putinin juuri erottama liikenneministeri Roman Starovoit löydettiin kuolleena. Hänen kerrottiin ampuneen itsensä autoon vain tunteja potkujen jälkeen.

Starovoitin kuolemaa seurasi pian myös toinen kuolema liikenneministeriössä, kun 42-vuotiaan virkamiehen Aleksei Korneitshukin kerrottiin menehtyneen sydänvaivoihin.

Telegram-kanava Mash kirjoittaa, että Korneitshuk kuoli saatuaan tietää Starovoitin erosta.

MTV Uutiset listasi alle Meduzan kokoamia kuolemantapauksia lyhyine kuvauksineen.

Tammikuussa 2022 valtion omistaman energiajätin Gazpromin johtoon kuulunut Leonid Shulman löydettiin kuolleena maaseutuasuntonsa kylpyammeesta Pietarin ulkopuolella sijaitsevalla varakkaalla asuinalueella.

Helmikuussa 2022 niin ikään Gazpromin johtoon kuulunut Alexander Tuljakov löytyi hirttäytyneenä omistamansa talon autotallista Pietarin ulkopuolella.

Kevään koitettua jatkuivat myös kuolemat. Huhtikuussa 2022 Gazprombankin varajohtaja Vladislav Avaev löydettiin ammuttuna Moskovan asunnoltaan. Lisäksi hänen läheltään löydettiin hänen vaimonsa sekä nuoren tyttären ruumiit.

Huhtikuussa 2022 entinen Novatek-kaasuyhtiön entinen johtohahmo Sergei Protosenja löydettiin kuolleena huvilaltaan Espanjasta. Huvilalta löydettiin myös hänen vaimonsa ja tyttärensä ruumiit.

Toukokuussa samana vuonna Alexander Subbotin, entinen öljy-yhtiö Lukoilin hallituksen jäsen löytyi kuolleena talosta Moskovan ulkopuolelta. Kuoleman kerrottiin liittyneen sydänsairauteen.

Heinäkuussa merenkulkuyhtiö Astra Shippingin toimitusjohtaja Juri Voronov löydettiin kuolleena huvilansa uima-altaasta. Hänen päästään löytyi ampumahaava ja tapahtumapaikan läheisyydestä pistooli. Astra Shipping on yksi Gazpromin alihankkijoista.

Elokuussa 2022 Ravil Maganov, Lukoilin hallituksen puheenjohtaja putosi sairaalan ikkunasta Moskovassa. Hän oli ollut sairaalassa saamassa hoitoa.

Joulukuussa Lukoilin tytäryhtiön Kogalymneftegazin pääjohtaja Oleg Zatsepin löydettiin kuolleena toimistostaan.

Helmikuussa 2023 Viacheslav Rovneiko, Urals Energy-yhtiön perustaja ja 90-luvulla vaikuttanut öljyliikemies löytyi kuolleena varakkaalta alueelta Moskovasta. Rovneiko tunnettiin myös entisen presidentin Boris Jeltsinin vävypojan liikekumppanina.

Samaisen vuoden lokakuussa Lukoilin hallituksen Vladimir Nekrasov sydän petti ja hän kuoli.

Maaliskuussa 2024 Lukoilin varatoimitusjohtaja Vitali Robertus löydettiin kuolleena Moskovan toimistostaan.

Tässä kuussa Transneftin varatoimitusjohtaja Andrei Badalov putosi asuntonsa ikkunasta Moskovassa. Transneft on valtion omistama öljyputkiyhtiö.

Meduzan aikajanalla seuraavana tapauksena mainitaan niin ikään tässä kuussa tapahtunut Roman Starovoitin kuolema, jota käsittelimme jo artikkelin alussa.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

1:45 Putinin erottama liikenneministeri kuoli vain tunteja potkujensa jälkeen.

Mistä kuolemat kertovat?

Ukrainalainen media Kyiv Independent on haastattelut venäläisten kuolemista Ukrainan turvallisuuspalvelun SBU:n entistä työntekijää ja analyytikkoa Ivan Stupakia.

Tiedustelumies uskoo, että Venäjän omat turvallisuuspalvelut liittyvät moniin kuolemista tavalla tai toisella.

– Heillä on keinonsa painostaa ihmistä eri tavoin, se on hyvin tiedossa oleva taktiikka. Joko tapat itsesi ja perheesi saa olla rauhassa, tai he aloittavat pidätykset, vangitsemiset ja jättävät kaikki puille paljaille, Stupak sanoo.

Hallinnon maalitauluksi joutuminen ei kuitenkin tarkoita automaattista kuolemaa.

Ukrainalaisanalyytikko muistuttaa, että Venäjän valtajärjestelmässä kukaan, edes hierarkian kärkipaikoilla oleva, ei ole turvassa sisäisiltä puhdistuksilta.

Tämän sai tuta esimerkiksi maan entinen varapuolustusministeri Timur Ivanonv, joka päätyi telkien taakse lahjussyytteiden takia.

Hänet tuomittiin vastikään 13 vuodeksi rangaistussiirtolaan osana puolustusministeriöön kohdistuneita puhdistuksia.

– Tämä osoittaa, kuinka häikäilemätön hallinto todella on. Joko kuolet epämääräisissä oloissa, tai päädyt kaltereiden taakse, Ivan Stupak sanoo.

Stupak uskoo, että suuntaus vain jatkuu sisäisen taistelun ja taloudellisten mahdollisuuksien vähenemisen vuoksi.

– Länsimaisia yrityksiä ei ole enää jäljellä, ja kotimainen liiketoiminta pysähtyy. Mikään yritysala ei voi ylpeillä sillä, että se pystyy pitämään volyymiaan yllä, hän sanoo.

– Ne, jotka kieltäytyvät yhteistyöstä, päätyvät joko vankilaan tai ikkunasta ulos.