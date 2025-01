Toista kertaa UMK:ssa kilpaileva Erika Vikman kokee voittaneensa jo ensimmäisellä kerralla: "Voitin itselleni uran Suomessa"

Erika Vikman on Uuden Musiikin Kilpailussa mukana kappaleellaan ICH KOMME.

Ylen Uuden Musiikin Kilpailun finalistit julkistettiin keskiviikkona 8. tammikuuta. UMK-finaali järjestetään Tampereen Nokia Arenalla 8. helmikuuta.

Tänä vuonna paikasta Euroviisuissa kisaavat Neea River, Nelli Matula, Costee, Viivi, One Morning Left, Goldielocks ja Erika Vikman.

Vikman on mukana kilpailussa toista kertaa, sillä hän osallistui UMK:hon vuonna 2020 kappaleellaan Cicciolina. Hän sijoittui tuolloin toiseksi, mutta ei kuitenkaan koe hävinneensä.

– Tavallaan voitin. Voitin itselleni uran Suomessa. Euroviisuja ei edes järjestetty, niin tavallaan se olisi ollut aika surkea tilanne. Olin todella onnellinen siihen sijoitukseen. Nimenomaan koin, että se oli tietynlainen voitto, Vikman kertoi MTV Uutisille kilpailun mediatilaisuudessa.

Toista kertaa mukaan lähteminen oli Vikmanille itselleenkin yllätyspäätös.

– Kaikki lähti siitä, että käsiimme tipahti huikea biisi. Christel ja Jori Roosberg tekevät kanssani musiikkia, ja he tekivät tämän kappaleen. Kun kuulin tästä ensimmäisen demopätkän, ajattelin, että ”ei helvetti, nyt mennään”. Biisi on liian hyvä mennäkseen mitään muuta kuin UMK:n reittiä ulos, Vikman kertoi.

Tässä järjestyksessä kappaleet julkaistaan:

to 9.1. NEEA RIVER: Nightmares

pe 10.1. Nelli Matula: Hitaammin hautaan

ma 13.1. costee: Sekaisin

ti 14.1. VIIVI: Aina

ke 15.1. One Morning Left: Puppy

to 16.1. Goldielocks: Made Of

pe 17.1. Erika Vikman: ICH KOMME

Katso videolta, miten Erika Vikman kuvailee UMK-kappalettaan.

Kaikki UMK-finalistit ovat vieraana Huomenta Suomessa kappaleidensa julkaisupäivänä.