"En ollut kuullut tästä" – tätä UMK-finalistia viihdetoimittaja veikkaa kilpailun "mustaksi hevoseksi"

Ylen Uuden Musiikin Kilpailun finalistit julkistettiin 8. tammikuuta. UMK-finaali järjestetään Tampereen Nokia Arenalla 8. helmikuuta.

Tässä järjestyksessä kappaleet julkaistaan:

to 9.1. NEEA RIVER: Nightmares

pe 10.1. Nelli Matula: Hitaammin hautaan

ma 13.1. costee: Sekaisin

ti 14.1. VIIVI: Aina

ke 15.1. One Morning Left: Puppy

to 16.1. Goldielocks: Made Of

pe 17.1. Erika Vikman: ICH KOMME

MTV Uutisten viihdetoimittaja Katja Lintunen ja kulttuuritoimittaja Visa Högmander pohtivat, minkälaisia kappaleita kyseisiltä artisteilta voi olla luvassa.

– Vuosi toisensa jälkeen UMK:ssa täytyy olla myös raskaamman musiikin slotti, ja tänä vuonna sen täyttää yhtye nimeltään One Morning Left, Högmander kertoi.

– En ollut kuullut tästä bändistä, mutta minua alkoi kiinnostaa. He olivat todella supliikkeja ja hauskoja kavereita. On mielenkiintoista, että ammattilaisraati on sanonut, ettei biisiä voi kuunnella ilman reaktiota. Tuohan lupaa hyvää. Luulen, että tämä on tämän kilpailun musta hevonen, Lintunen pohti.

Katso videolta, mitä MTV Uutisten toimittajat spekuloivat muista UMK-kappaleista.