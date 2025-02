Erika Vikman juhli UMK-voittoa aamukuuteen: "Vähän rapea olo"

Uuden Musiikin Kilpailun voittoa juhlittiin aamukuuteen.

Uuden Musiikin Kilpailun finaali käytiin 8. helmikuuta Nokia Arenalla, Tampereella. Finaalissa kisasivat Costee, Neea River, Goldielocks, Viivi, Nelli Matula ja Erika Vikman.

Lopulta kisan voitti Erika Vikman kappaleellaan Ich Komme. Vikman edustaa Suomea Euroviisuissa Sveitsin Baselissa 13.–17. toukokuuta.

Vikman oli sunnuntaina 9. helmikuuta Huomenta Suomen vieraana puhelinyhteydellä. Hän kertoi juhlineensa voittoa tuttujen ympäröimänä.

– Tuolla oli niin paljon tuttuja. UMK-piiritkin alkavat olla niin pienet, että jokainen ihminen täällä, kuka tulee vastaa, on ystävä, artisti kuvaili.

Erika Vikman edustaa Suomea Euroviisuissa.Lehtikuva

Vikman sanoi käyneensä monia mielenkiintoisia keskusteluja.

– Muun muassa Linda Lampeniuksen kanssa oli superkiva tutustua. Hän on aivan ihana tyyppi. Me edustetaan tietynlaista samanlaista naiskuvaa. On niin paljon jaettavaa hänen kanssaan, hän kertoi.

Paikalla juhlimassa olivat myös Vikmanin vanhemmat.

– Niin paljon ihmisiä, etten minä päässyt lopulta kuin kuudelta vasta sänkyyn. Niin vähän rapea olo tässä on, hän paljasti.

