Tietynlaisilla oppilailla paremmat eväät selviytyä etäopetuksesta muita paremmin

Vaikka opetuksen menetelmiä kehitettiin monin tavoin, ei kaikilla opiskelijoilla ole ollut riittäviä etäopiskelun valmiuksia, eivätkä he ole saaneet tarpeeksi tukea.

– Kaikkein merkittävin tulos on ollut oppimisen tuen riittävyys etäopiskelun aikana. Ne oppilaat, joilla on muutenkin oppimisen haasteita ja vaikeuksia – tai muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien oppilaiden tilanne sekä erityisoppilaiden tilanne – niin heille tuki ei ole ollut riittävää, sanoo yksikön johtaja Hannele Seppälä.

Kuorma kasvoi

Kyselyyn vastanneista lukiolaisista kaksi kolmasosaa arvioi, että etäopiskelu on ollut normaalia opiskelua kuormittavampaa. Opiskelu ei ole ollut helppoa läheskään kaikille, sillä liki puolet lukiolaisvastaajista on kokenut opiskelumotivaationsa huonoksi poikkeusolojen aikana. Yli puolet vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että he ovat saaneet tarvitsemaansa tukea opiskelijahuollosta.