Toinen identtisistä kaksosista ei kasvanut – vihdoin löytyi syy ja taapero pääsi kiireelliseen leikkausjonoon

– Lapsi on toinen kaksosista ja hän ei kasva samalla tavalla eikä jaksa yhtä hyvin. Sai syyn sille, että miksi lapsi on kokoajan sairas. Se oli ihan valtava helpotus. Vaikkakin voisi ajatella, että se diagnoosi on myös pelottava asia, kertoo tamperelainen Annamari Rinne.