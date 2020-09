Toimittaja Jenny Lehtisen adhd todettiin aikuisena, teki vuosia töitä ilman lääkitystä, kunnes uupui: "Pyykinripustaminenkin vaati minulta erikoiskikkoja"

Yleisradion toimittaja Jenny Lehtinen joutuu miettimään hetken, kun häneltä kysyy, miten adhd on vaikuttanut hänen työntekoonsa.

– Adhd on ollut aina osa elämääni, enkä osaa sanoa, mikä menee sen piikkiin ja mikä on jotakin muuta. Hyvää on se, että olen välitön ja impulsiivinen ja saan ihmisiin helposti kontaktin. Pääsemme haastateltavien kanssa nopeasti syvälle tasolle, Lehtinen sanoo.