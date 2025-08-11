MTV:n suosittu "kotiintulo-ohjelma" palaa kesätauolta! Tältä näyttää uudistunut ilme

Viiden jälkeen -ohjelma palaa kesätauon jälkeen ruutuun tänään maanantaina. Ohjelma tarjoaa jatkossakin päivän polttavimmat puheenaiheet jokaisena arkipäivänä parhaaseen katseluaikaan.

Suomen ainoa niin sanottu kotiintulo-ohjelma Viiden jälkeen palaa ruutuun maanantaina 11. elokuuta. Ohjelman ilmettä on uudistettu ja studiotekniikassa käytetään nyt myös lisättyä todellisuutta.

Onko lintuja jo liikaa, kun ihmisiä täytyy laittaa hanhien tieltä aitaukseen? Entä miten keski-ikä muuttaa ihmisen kehoa ja mieltä? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia kauden ensimmäisessä jaksossa.

Maanantaina päästään kurkistamaan myös hulppeaan Hakoisten kartanoon. Myöhemmin tällä viikolla ohjelmassa vierailee muun muassa kovassa nosteessa oleva iskelmäyhtye Komiat.

Syksyllä on luvassa jälleen mielenkiintoisia erikoishaastatteluita, kun nojatuoleihin istahtaa esimerkiksi Kuumaa-yhtye. Lisäksi erikoishaastatteluissa nähdään ainakin Mika Myllylän jälkipolvea sekä Juice Leskisen leski Sari Leskinen.

Viiden jälkeen pureutuu päivän ilmiöihin, selvittää taustoja ja tapaa mielenkiintoisia ihmisiä uutisten takana. Ohjelma on katsottavissa kello 16.58 alkaen MTV3:lla sekä MTV Katsomossa.