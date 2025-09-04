Toimittaja antoi Roki-koiransa viedä – lopputulos löi täysin ällikällä

3:07imgKatso videolta hulvaton lopputulos: Näin lenkki sujui Rokin komennossa!
Julkaistu 04.09.2025 06:27
Toimittajan kuva
Sanna Pietiläinen

sanna.pietilainen@mtv.fi

Toimittajan kuva
Anton Aaltio

anton.aaltio@mtv.fi

Mitä tapahtuu, jos heittäytyy itse remmin jatkeeksi koiralenkillä? Viiden jälkeen -ohjelman toimittaja Sanna Pietiläinen kokeili – ja yllättyi täydellisesti. 

Päivittäiseen ohjelmaan monilla koiranomistajilla kuuluu kävely- tai juoksulenkki karvaisen ystävän kanssa. Reitin ja määränpään päättää usein ennemmin omistaja kuin koira itse. 

Viiden jälkeen -ohjelman toimittaja Sanna Pietiläinen päätti kuitenkin sunnuntain kunniaksi antaa tällä kertaa kääpiövillakoiransa Rokin viedä. 

Ympäristöllensä alttiin, pian vuoden täyttävän Rokin etenemistä häiritsivät matkan aikana monet tekijät, mutta lopulta määränpäähän päästiin.

Pietiläinen yllättyi täysin, kun löysi itsensä MTV:n pihasta Helsingin Vallilasta, parin kilometrin päästä kotoa. 

– Voi vaikuttaa järjestetyltä jutulta, mutta ei tosiaan ole, hän hämmästeli kuvaamallaan videolla.

– Roki on käynyt täällä minua vastassa, kun olen päässyt töistä. Ja nyt hän oli sitä mieltä ihan lopuksi, että nyt mennään töihin.

Katso videolta, miltä näytti lenkki Rokin komennossa!

Lisää aiheesta:

Koirakarkuri hyppäsi bussin kyytiin Tampereella: "Kuskilla oli tosi hyvä pelisilmä"Tämän takia koiraa ei kannata kiinnittää mihin tahansa odottamaan – pakomatkalle lähti muutakin kuin itse koira"Se on rikki" – kultaisennoutajan hulvaton häntäleikki naurattaa somessaKoira livahti pihalta omille teilleen – ninjamainen suoritus tallentui videolleSaran koira löysi lenkillä härskin yllätyksen – tämä ei muuten ole keppi!Miehet ryntäsivät elvyttämään maassa makaavaa koiraa – nainen paljasti totuuden "kuolleesta" lemmikistä: "Älkää hätääntykö, jos näette tämän"
KoiratViiden jälkeenLuonto ja eläimetLifestyle

Tuoreimmat aiheesta

Koirat