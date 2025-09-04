Toimittaja antoi Roki-koiransa viedä – lopputulos löi täysin ällikällä

Mitä tapahtuu, jos heittäytyy itse remmin jatkeeksi koiralenkillä? Viiden jälkeen -ohjelman toimittaja Sanna Pietiläinen kokeili – ja yllättyi täydellisesti.

Päivittäiseen ohjelmaan monilla koiranomistajilla kuuluu kävely- tai juoksulenkki karvaisen ystävän kanssa. Reitin ja määränpään päättää usein ennemmin omistaja kuin koira itse.

Viiden jälkeen -ohjelman toimittaja Sanna Pietiläinen päätti kuitenkin sunnuntain kunniaksi antaa tällä kertaa kääpiövillakoiransa Rokin viedä.

Ympäristöllensä alttiin, pian vuoden täyttävän Rokin etenemistä häiritsivät matkan aikana monet tekijät, mutta lopulta määränpäähän päästiin.

Pietiläinen yllättyi täysin, kun löysi itsensä MTV:n pihasta Helsingin Vallilasta, parin kilometrin päästä kotoa.

– Voi vaikuttaa järjestetyltä jutulta, mutta ei tosiaan ole, hän hämmästeli kuvaamallaan videolla.

– Roki on käynyt täällä minua vastassa, kun olen päässyt töistä. Ja nyt hän oli sitä mieltä ihan lopuksi, että nyt mennään töihin.

Katso videolta, miltä näytti lenkki Rokin komennossa!