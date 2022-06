Tohtorisisarukset Elisa ja Mika Aaltola rakastavat väitellä keskenään – Mika sai siskonsa Nato-kannan kääntymään: "Pyyhki minulla pöytää siinä vaiheessa"

Aaltolan sisarukset ovat selvästi melko kovia paiskimaan töitä. Mika Aaltola on politiikantutkija, dosentti ja Suomen Ulkopoliittisen instituutin johtaja. Elisa Aaltola on puolestaan eläin- ja ympäristöetiikan dosentti, eläinfilosofi ja kirjailija. Lisäksi hänet valittiin hiljan Vuoden maailmanparantajaksi.

– Kyllä me vallan rakastetaan kunnon väittelyä. Meidän joulupöydät ovat olleet väitteleviä, mutta lohdullisessa mielessä. Se on tapa arvostaa toista, kun kuuntelee toisen ajatuksia. Se on tietynlainen halaus, kun rohkenee avautua ja esittää mielipiteitä.