Elisa Aaltola kritisoi veljeään Mika Aaltolaa: "Välimme taitavat kokea nyt kolauksen"

Siskon mukaan presidenttiehdokkaanakin ollut nykyinen europarlamentaarikko Mika Aaltola on muuttunut suuresti.

Europarlamentaarikko Mika Aaltolan sisko Elisa Aaltola kritisoi veljeään Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa.

Elisa Aaltola kirjoittaa postauksessaan haluavansa antaa vastauksen, miksi hän on tukenut oikeistolaista poliitikkoa. Hän sanoo tunteneensa veljensä hyvin erilaisena ihmisenä.

– Käsitykseni mukaan hän on ollut vahvasti vasemmistolaiset arvot omaava, kirkosta eronnut ateisti ja erittäin liberaali älykkö. Sellainen hyvä tyyppi. Oikeistolaisuus, konservatismi ja uskonnollisuus ovat olleet varsin kaukana siitä veljestä, jonka olen tiennyt. Yö ja päivä, Aaltola kirjoittaa.

Kirjailija ja filosofi Elisa Aaltola on itse ollut muun muassa vihreiden eduskuntavaaliehdokas vuonna 2023. Hänen mukaansa Mika Aaltola muuttui nopeasti politiikkaan lähdettyään. Hän kertoo uskoneensa aluksi, että kyse on väärinkäsityksestä.

– Mutta muutos on yhä selvempää, eikä tämä taidakaan olla väärinkäsitys, pintapuolinen asia, tai ylikuormitusta. Ensimmäinen iso merkki itselleni oli, että Mika äänesti heti Europarlamenttiin päästyään metsäkatoasetuksen heikentämisen puolesta. Raha meni luonnon edelle. Olin siitä järkyttynyt ja pettynyt ja tämän olen myös hänelle viestinyt suoraan.

Mika Aaltola: Euroopassa Trump-kateutta

Elisa Aaltola kirjoittaa haluavansa tehdä selkeän pesäeron arvomaailmaan, jota hänen veljensä välillä vaikuttaa edustavan.

– Mika on minulle edelleen rakas veli, vaikka välimme taitavatkin kärsiä nyt kolauksen. Vielä isompi kolaus kuitenkin olisi se, että antaisin hiljaisen hyväksynnän niille oikeistolaisille voimille, jotka tuhoavat luontoa, ihmisiä, eläimiä ja pian demokratioitakin. Toivon hartaasti, ettei Mika edusta noita voimia, mutta enää en ole varma.

Mika Aaltola kertoi viime viikolla viestipalvelu X:ssä olevansa konservatiivi, ja havainneensa Euroopassa "Trump-kateutta" siitä, että hän saa aikaan asioita nopeasti.

Vuonna 2022 sisarukset kertoivat MTV Uutisille, kuinka heitä yhdistää akateemisen uran lisäksi vahva arvomaailma. Tuolloin he kertoivat saavansa aikaan väittelyitä monista asioista.

– Kyllä me vallan rakastetaan kunnon väittelyä. Meidän joulupöydät ovat olleet väitteleviä, mutta lohdullisessa mielessä. Se on tapa arvostaa toista, kun kuuntelee toisen ajatuksia. Se on tietynlainen halaus, kun rohkenee avautua ja esittää mielipiteitä, sisarukset totesivat Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Mika Aaltola ei halunnut kommentoida sisarensa kirjoituksia Helsingin Sanomien niistä kysyessä.

– Pidän tärkeänä, että perhettäni ja läheisiäni koskevat asiat ovat lähtökohtaisesti yksityisiä, Aaltola viestitti lehdelle.

Katso sisarusten yhteishaastattelu alla olevalta videolta.

10:21

