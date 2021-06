Titanicin löytäjä avautuu pysäyttävistä tapahtumista, kun 73 vuotta kateissa ollut alus vihdoin löytyi – "Se oli ’voi herrajumala ’ -hetki"

– Merien tutkijoille Titanicin löytäminen oli kuin Mount Everestille kiipeäminen. Se oli jokaisen listan kärkipaikalla, kirjoittaa Robert Ballard omaelämäkerrassaan Into the Deep – A Memoir From the Man Who Found Titanic (2021).

Sukellusvenejahti

– Siitä alueesta, jonka halusimme tutkia, he olivat käyneet läpi 70–80 prosenttia, plus ylimääräisen alueen laatikon ulkopuolelta. Heiltä kuitenkin loppui aika ja alus piti palauttaa muihin tehtäviin.

"Silloin tragedia iski minuun"

"Se on pystyssä"

Hylkyä rapistuu pala palalta eritoten merenalaisen elämän vuoksi. Pitkään ajateltiin, että Titanicin uppoamisalue on lähinnä merenalaista aavikkoa. Hylyn lähistöllä asuu kuitenkin lukuisia lajeja ja eliöitä. Mukana on myös sellaisia elämänmuotoja, joita ei ole tavattu missään muualla.

Jutun lähteenä on käytetty Robert Ballardin omaelämäkertaa Into the Deep – A Memoir From the Man Who Found Titanic (2021).