Titanic-elokuvan kohtaus hämmentää somessa yli 25 vuotta myöhemmin – "En koskaan huomannut"

Yhdysvaltalaisen James Cameronin ohjaama elokuvajätti Titanic sai ensi-iltansa vuonna 1997. Tänä vuonna elokuva on ollut jälleen otsikoissa, sillä Titanicista julkaistiin uudelleenmasteroitu versio, jonka myötä elokuva palasi teattereihin.

Vaikka elokuva on jo yli 25 vuotta vanha, löytää moni fani siitä edelleen uusia "mokia" ja omituisuuksia. Vuosia on muun muassa spekuloitu olisivatko molemmat Kate Winsletin esittämä Rose ja Leonardo DiCaprion näyttelemä Jack mahtuneet saman oven päälle .

– Olen nähnyt Titanicin miljoona kertaa, mutta nyt vasta huomasin, miten feikki tämä kohtaus on, hän kirjoittaa.

Uusintaversio Titanicista on myös herättänyt huomiota. Elokuvan uudesta versiosta julkaistiin promokuva ja juliste, jossa tarinan päähahmot syleilevät toisiaan.

Kuvassa on kuitenkin yksityiskohta, jonka moni on pistänyt merkille – tai on useille ainut asia, johon useat pystyvät kiinnittämään huomionsa: Kate Winsletin erikoinen hiustyyli. Julisteen kuvassa Winsletin pään toisen puolen hiukset noudattavat 1900-luvun alun yleistä tyyliä naisilla, mutta pään toisen puolen hiukat ovat auki.