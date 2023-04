Tippaleipä vai munkit, paras Taalasmaa-kohtaus...? Fanit kysyivät, Salkkarit-tähdet Maija-Liisa Peuhu ja Tommi Taurula vastaavat!

Maija-Liisa: Simaa ja tippaleipiä! Ja käymme onnittelemassa poikaamme, jolla on syntymäpäivä vapun aatonaattona, ja samalla viemme lapsenlapsillemme jotain pientä.

Tommi: Pesen todennäköisesti pari ikkunaa, käyn vähän urheilemassa ja sitten ajattelin perheen kanssa syödä jotain vappupäivänä. Ehkä grillata, jos ei sada vettä. Mutta varmaan sataa vettä. Jos innostun ja minulla lähtee mopo niin sanotusti käsistä, niin laitan kissalle vähän serpentiiniä kaulaan. Mutta ei ole mitään suurempaa vappusuunnitelmaa, ainakaan en lähde mihinkään ihmisjoukkoon heilumaan pelti kiinni samppanjapullo kädessä, se on varma.

Maija-Liisa: Joo, tämä on kyllä siitä huono tämä työpaikka. Muuta huonoa en keksi.

Maija-Liisa: Minä sen sijaan kuuntelen kaikkea urheilua ihan suvereenisti. Kaikki urheilu mikä tulee televisiosta, meillä katsotaan kaikki. Minä en katso edes murto-osaa, mutta kuulen kaiken. Sitten siivoan ja pesen pyykkiä, laitan ruokaa, joskus soitan jollekin kaverille ja katselen kaikkia matkailuohjelmia, jotka tulevat maista, joissa en ole käynyt. Minusta on kivaa katsoa, että on vielä paikkoja, joissa en ole käynyt ja joissa voisin vielä käydä!

Maija-Liisa: Se on tullut sukuun, äitinsä poika! Se on hyvä piirre ihmisessä, pitää olla utelias ja valmis uusiin seikkailuihin.

Maija-Liisa: No minä olisin ainakin 20 vuotta nuorempi.

Maija-Liisa: No että Kari on kuitenkin niin samanlainen kuin minä, että se jaksaa tapella kanssani. Minä en kuitenkaan loppujen lopuksi tappele kenenkään kanssa.

Tommi: Ehkä se on se, että Ulla on niin utelias ja se puuttuu muiden asioihin. Mutta oikeastihan me olemme tosi mukavia ja filmaattisia, ihania ihmisiä.