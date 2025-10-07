Tina Turnerin poika on kuollut.
Rock-legenda Tina Turnerin poika Ike Turner Jr. on kuollut 67-vuotiaana, kertoo muu muassa viihdesivusto TMZ.
Turnerin kuoleman vahvisti Tina Turnerin veljentytär Jacqueline Bullock, jonka mukaan Turner kuoli sairaalassa Los Angelesissa lauantaina 4. lokakuuta munuaisten vajaatoimintaan.
Bullockin mukaan Turnerilla oli ollut myös sydänongelmia useiden vuosien ajan, jonka lisäksi hän sai aivohalvauksen syyskuun alussa.
Lue myös: Suomalaistoimittaja muistelee kohtaamisiaan Tina Turnerin kanssa: "Jos pitäisi sanoa, niin räväkkä rautarouva"
Ike Jr. Syntyi vuonna 1958 Ike Turnerille, sekä Lorraine Taylorille, mutta Tina Turner adoptoi pojan, kun hän meni naimisiin Ike Turnerin kanssa vuonna 1962.
– Tina kasvatti minut 2-vuotiaasta ja hän on ainoa äiti, jonka olen tuntenut, Ike Jr on sanonut Mail on Sunday -lehden haastattelussa.
Ike Jr. Pysytteli poissa julkisuudesta. Hänen tiedetään työskennelleen lyhyesti ääniteknikkona äidilleen vuonna 1978.