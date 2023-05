Timo Soini PS:n some-huutelusta: "Miksi he ovat näin kärttyisiä? Siksi, että…"

– Vuotavat julkisuuteen, lupia kyselemättä, eivätkä he tarvitse siihen vanhaa mediaa, Soini jatkaa.

Tynkkynen on jylissyt Facebookissa hallitusneuvotteluja johtavalle Petteri Orpolle ajatuksistaan Ylen sisällöntuotantoon liittyen. Peltokangas puolestaan avautui Facebookissa ketutuksestaan siihen, millainen asema "marginaalipuolueen vihervasemmistoon kallellaan olevilla maailmanhalaajatahoilla" on hallitusneuvotteluissa.

Soinin mielestä Tynkkynen ja Peltokangas eivät ole normipoliitikkoja, joten he eivät myöskään noudata normaaleja politiikan pelisääntöjä.

– Miksi he ovat näin kärttyisiä, luonnetekijöiden lisäksi, siksi, että he saivat lukea mediasta, että Kokoomus on heitä uunottanut omimalla pohjapaperit ja puheenjohtajuudet. Eli hyvästä syystä, Soini kirjoittaa.