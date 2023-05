RKP:n Henrikssonilta viesti Tynkkyselle: "Politiikot eivät sanele tai määrää, mitä Ylen ohjelmissa sanotaan"

Yle-lain mukaan Ylen tehtävänä on "tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin". Laissa on myös kirjaus, jonka mukaan Ylen tulee tuottaa myös "kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä".

Tynkkynen johtaa hallitusneuvotteluissa viestintä ja digitalisaatio -neuvottelupöytää, jossa neuvotellaan muun muassa viestintäpolitiikasta. Pöytä aloittaa työnsä ensi viikolla. Tynkkynen on aiemmin kirjoittanut, että Yleltä täytyy leikata "kunnolla, jotta se pystyy keskittymään olennaiseen". Myös kokoomus on linjannut, että Ylen rahoitusta voidaan leikata.

Henriksson ohjeistanut ryhmäänsä

– Täällä on neljä hyvinkin erilaista puoluetta. Totta kai on niin, että meillä on hyvin erilaiset lähtökohdat. Se jää nähtäväksi. Minulle on aivan selvä asia, että politiikot eivät sanele tai määrää, mitä Ylen ohjelmissa sanotaan, tai millaisia ohjelmia on.