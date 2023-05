Tästä kohu alkoi: Sebastian Tynkkynen suivaantui Orpon Yle-kommentista – "Orpo meni tekemään ison virheen"

Orpo kehottaa antamaan työrauhan

–Täällä on paljon väkeä ja yksilöitä ja tuota nyt on kaikkein tärkeintä, että työ täällä etenee järjestäytyneesti. Ensi viikolla tosiaan jaostot aloittavat. Hän johtaa yhtä niistä ja ratkotaan niitä asioita mahdollisimman pitkälle niissä. Uskon, että jo se pelkästään, että saadaan lisää väkeä neuvottelemaan, kohtaamaan toisensa, hakemaan ratkaisuja, niin se on yleensä hyväksi näissä prosesseissa. Olen nähnyt sen jo näiden reformipöytien osalta, että kun erilaiset puolueet ja ihmiset, joilla on näkemyseroja istuu saman pöydän ääreen, niin jo siinä näkemyserot tuppaavat pienenemään, kun ne ovat aiemmin kärjistyneet esimerkiksi hallituksen ja opposition välillä tai vaalikampanjoissa. Tässä puhun ihan yleisesti, en viittaa mihinkään yksittäiseen asiaan.