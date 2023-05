Perussuomalaisten varapuheenjohtajalta kovaa tekstiä hallitusneuvotteluista – RKP huolestunut

– Kyllä se pikkasen huolestuttaa minua, että kun yritetään tehdä yhteistä hallitusohjelmaa niin millä tavalla keskustellaan. Toivoisin, että keskustelut käydään Säätytalossa. Jokaisella on toki sananvapaus tässä hyvässä maassa, mutta siitä saattaa olla seurauksia itse neuvotteluihin, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoo MTV Uutisille.

Tuki neuvotteluille, ohjelma ratkaisee

– Tietenkin me pidämme kiinni siitä, että Suomi on ulospäinsuuntautunut, kansainvälisesti aktiivinen maa. Pidämme huolta, että pysymme EU:ssa aktiivisena jäsenenä ja pidämme huolta siitä, että noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia. Suomen hiilineutraaliustavoitteesta vuodelle 2035 on pidettävä kiinni, Henriksson sanoo.