Timo Soini ennusti Halla-ahon vetäytymisen jo huhtikuussa – perustelee MTV:lle suorasanaisesti näkemystään: "Kantti petti"

"Ei ole merkitystä, miksi ottaa nyt hatkat"

– Tämä on tyypillinen Jussi Halla-ahon tapa juoksuttaa mediaa ja media juoksee kuin jonkun intialaisen gurun perässä. Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä siellä kymmenen vuoden päästä lukee vaan olisi mielenkiintoista tietää, miksi hän nyt ottaa hatkat, kun hänellä olisi ollut mahdollista johtaa perussuomalaiset pääministeripuolueeksi.

Politiikan konkarin mielestä kyse on Halla-ahon "henkilökohtaisesta ominaisuudesta". Soinin mukaan Halla-aho ei koskaan ole halunnut johtaa.

– Nyt kun hänellä on valtiotasolla tosipaikka astua esiin poliittisena johtajana, hän kääntyy pois.

– Media on mennyt kaikkiin niihin lankoihin, jotka Halla-aho on asettanut. Hän esiintyy hyveellisesti demokraattina ja hän ei kahmi valtaa, kun tosiasia on, että kantti petti, Soini kertaa.