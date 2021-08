Timo Soini: Näin perussuomalaisten hajoamisessa olisi pitänyt toimia – povaa puolueelle tappiota Halla-ahon lähdön takia

– Tilanne on kamala, ja Suomi on aika hyvin tilanteen tasalla, hän sanoo.

Soinin mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on tekemässä "aikamoisen karhunpalveluksen" vetämällä joukot pois. Yhdysvallat on asettanut yhdysvaltalaisjoukkojen Afganistanista vetäytymisen takarajan elokuun loppuun.

Soini on huolissaan siitä, että Euroopan unioni vaikuttaa olevan 27 palasena tilanteessa, jossa EU-mailla pitäisi olla yhteinen suunnitelma.

– Mikä on EU:n suunnitelma? Annetaan julkilausumia vai?

Soini toimi ulkoministerinä vuosina 2015–2019, ja hänen kaudelleen sattui muun muassa suomalaisen avustustyöntekijän sieppaus Afganistanissa. Sieppaus on osa Soinin tuoretta omaelämäkertaa Yhden miehen enemmistö (Otava), jossa käydään läpi hänen vuosikymmeniä kestänyt poliittinen uransa.

"Jätkä ottaa hatkat ja vie kaaripyssynsä mettän reunaan"

– Se paine on hirveä, tiedän sen. Hänelle täytyy antaa tunnustusta, että hän on sillä lailla järkevä, että ei tapata itseään homman takia.

Soini uskoo Halla-ahon myös tajunneen, että jos puolue päätyy hallitukseen, se voi joutua samanlaiseen höykytykseen kuin aikoinaan pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa. Soini kuitenkin myöntää, että perussuomalaiset on pärjännyt hänen lähtönsä jälkeen paremmin kuin hän etukäteen ajatteli.

Keskusta, perussuomalaiset ja KD tiiviimpään yhteistyöhön

Soini ihmettelee myös perussuomalaisten puoluekokouksen varapuheenjohtajavalintoja, joista hän nostaa esiin kansanedustaja Sebastian Tynkkysen. Kolmanneksi varapuheenjohtajaksi valittu Tynkkynen on saanut jo kaksi tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja sai keväällä jälleen syytteen samasta rikosnimikkeestä.

Soini palaa jo aiemmin kertomaansa ajatukseen siitä, että Suomen poliittisessa kentässä on kraatterin kokoinen aukko. Soinin mukaan sen voisivat täyttää keskusta, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit tekemällä tiiviimpää yhteistyötä. Puolueilla olisi hänen laskelmiensa mukaan sen jälkeen yhteensä 30 prosentin kannatus.

Jälkiviisautta jakautumisen hetkeen

– Agenttitarinat siitä, että minä olisin johtanut Halla-ahon vastaista kapinaa tai ollut mitenkään valmistelemassa puolueoperaatiota ennen puoluekokousta, eivät ole totta. Näyttö on nolla. Olin käytännössä viimeinen kansanedustaja, joka päätti lähteä uuteen eduskuntaryhmään, Soini kertoo kirjassa.

– Kukaan ei tätä esittänyt, enkä minäkään silloin, mutta mitä jos olisin mennyt (kristillisdemokraattien puheenjohtajalle) Essayahin Sarille ja sanonut, että lyödään sinisten ja kristillisten eduskuntaryhmät yhteen? Tämä on sellaista luovuutta, mitä pitäisi olla kriisitilanteessa. Mutta turha hurskastella, en tehnyt esitystä silloin, hän sanoo haastattelussa.

Jättää auki mahdollisuuden meppiydestä

– On se mahdollista. Minulla on verkostot olemassa, joten se olisi aika helppoa. Mutta katsotaan nyt, europarlamenttivaaleihin on vielä aikaa, hän sanoo.