Tilastosta paljastui erikoinen yllätys: Matkat kuntien välillä putosivat heinäkuussa 13 prosenttia – "Noin rajua pudotusta ei pitäisi olla"

Matkailualalla paikkatietotilaston tuloksiin suhtaudutaan varauksella, vaikka suurien kaupunkien ahdinko on hyvin tiedossa.

Lapin mukaan kuntien välillä on ollut eroja, ja koronarajoitukset ovat purreet myös kotimaanmatkailuun.

– Totta kai siellä on monia tekijöitä, jotka vähensivät kotimaassa matkailua. Muun muassa isoja tapahtumia on peruttu, myöskin pienempiä tapahtumia, kesäteatterit on erittäin merkittäviä pienille paikkakunnille, Lappi täsmentää.