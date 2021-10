TikTokissa villiinnyttiin yllättävästä pohjustusvoidevinkistä – tätä mieltä ovat asiantuntijat: "Ei herranen aika, miksi?"

TikTokissa on villiinnytty meikkausniksistä, joka ensikuulemalta vaikuttaa vitsiltä – nimittäin liukuvoiteen käytöstä pohjustusvoiteena.

Alun perin vinkin jakoi Insider - ja BuzzFeed -sivustojen mukaan meikkitaitelija Lukas Kohutek helmikuussa 2019. Sittemmin sen suosio on räjähtänyt käsiin. Tunnisteella #lubeprimer (vapaasti suomennettuna liukkaripohjuste) jaetuilla testivideoilla on tätä kirjoittaessa lähes 10 miljoonaa näyttökertaa.

Yksistään alkuperäisellä liukkariniksi-videolla on jo yli 10 miljoonaa katselukertaa. Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä .

Pohjustusvoiteen tarkoitus on tasoittaa ihoa ja pitää meikki kauniina pidempään. Liukuvoidetta naamalleen ennen meikkivoiteen levittämistä sivellyt Sean Antony kertoi yli 350 000 seuraajalleen, että seksihommiin luistoa tuova tuote antaa iholle hehkua ja toimii paremmin kuin oikea pohjustusvoide. Liukkarin päälle tehty meikki pysyi vaikuttajan kasvoilla kauniina kokonaisen päivän.

Meikkivaikuttaja Sean Antonyn kuvaamalla videolla on yli 2 miljoonaa katselukertaa. Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä .

Asiantuntijat tyrmäävät liukkarikikan

Ennen liukuvoiteen levittämistä kasvoilleen on hyvä huomata, että valmisteita on markkinoilla lukuisia erilaisia. Jotkut sisältävät potentiaalisesti ihoa ärsyttäviä aineita, kuten hajusteita tai propyleeniglykolia, jotka voivat aiheuttaa punoitusta, kutinaa ja allergisia reaktioita. Erityisen tarkkaan liukkarin käyttöä pohjustusvoiteena kannattaa harkita, jos on herkkäihoinen tai kärsii ihottumasta.