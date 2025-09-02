Karhu hyökkäsi metsästäjän kimppuun Ruotsissa – loukkaantunut helikopterilla sairaalaan

Karhu on hyökännyt metsästäjän kimppuun pohjoisessa Ruotsissa, uutisoi maan yleisradio SVT. Ruotsin yleisradion mukaan tapaus sattui Storumanin kunnan alueella.
Metsästäjän kerrotaan saaneen vammoja ainakin käsiinsä ja mahdollisesti jalkaan.
Loukkaantunut toimitettiin helikopterilla sairaalahoitoon. SVT:n mukaan kyseessä oli metsästystilanne ja haavoittunut karhu oli juossut metsästäjää kohti käyden tämän kimppuun.
Lääninhallituksen edustaja Ellinor Sahlén kertoo SVT:lle, että tapahtumahetkellä näkyvyys oli kehno. Karhu ammuttiin lopulta kuoliaaksi.
Lääninhallituksen mukaan metsästäjän vammat eivät tiettävästi ole hengenvaarallisia.
Myös Suomessa Posiolla tapahtui elokuun lopulla vastaava tilanne. Karhu hyökkäsi metsästäjän kimppuun karhunmetsästyksen yhteydessä.
Metsästäjä sai tilanteessa vammoja.
Lue lisää: Karhu hyökkäsi metsästäjän kimppuun Posiolla
0:47Katso myös: Karhujen painihetki tallentui videolle – "Olen aina toivonut näkeväni"