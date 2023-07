Suomalaistähti teki kuusinumeroisen tilin – ensi viikolla pöydällä miljoonia

Vielä isompi bonus Samoojalle oli paikka ensi viikolla Englannin Liverpoolissa pelattavaan kauden neljänteen major-turnaukseen, The Open Championshipiin.

– Oli se The Open yksi kauden päätavoitteita. Nelossija olisi ollut jo muutenkin hieno homma, mutta kun sain lämmikkeenä vielä lipun Hoylakeen Liverpooliin, niin oli se hieno kruunu viikolle, Samooja kommentoi sunnuntaina MTV Urheilulle.

Major-turnaus on urallaan Challenge Tourilla ja Euroopan-kiertueella yhteensä vajaat 2,5 miljoonaa euroa tienanneelle Samoojalle, 35, uran kolmas. Aiemmin hän on esiintynyt PGA Championshipissä (2021) ja U.S. Openissa (2022). Hän karsiutui jatkokierroksilta molemmilla kerroilla.