"Planeetan parhaat pelaajat tärisevät kuin ulostava koira" – urheilumaailman klassikko käsillä

Yksi golfkauden kohokohdista, viidenneksi major-turnaukseksi tituleerattu Players Championship käynnistyy torstaina. Kisassa pelataan myös yhdellä golfin ikonisimmista väylistä, TPC Sawgrassin Stadium-kentän 17. viheriöllä.

Rangaistus vastaa rikosta. Jos lyöt ohi, sinun pitääkin olla kusessa.

Tällä par3-väylällä ei ole mittaa kuin keskimäärin 120 metriä. Tästä huolimatta jopa parhaat ammattilaispelaajat suhtautuvat siihen pelonsekaisin tuntein. Yllä olevasta kuvasta voi päätellä miksi.

– Planeetan parhaat pelaajat tärisevät kuin ulostava koira seisoessaan tiipaikalla. Ja kyseessä on vain wedge-lyönti. On hämmästyttävää, miten pelaajat reagoivat, kun paikalla on 10 000 katsojaa, jotka kannustavat ja toivovat pallon menevän kuppiin, englantilaishuippu Matt Fitzpatrickin caddie Billy Foster on kuvaillut Golf Digestille.

Vuonna 1980 avatun kentän 17. väylä syntyi puolivahingossa, kun nykyisen griinin ympäriltä kaivettiin hieman liikaakin hiekkamaata maisemointitarkoitukseen ympäri aluetta. Lopulta kenttäarkkitehdit Pete ja Alice Dye päättivät tehdä siitä "saarigriinin", jolle pääsisi kapeaa maasiltaa pitkin.

Kun viheriötä ympäröi vesi, ja kuvaan astuvat tuuli ja kilpailun aiheuttama paine, jokaisen 17:nnellä suoritetun avauslyönnin luonne muuttuu.

– Jokainen meistä voi kuvitella itsensä pelaamassa sitä väylää. Se yhdistää keskivertopelaajan maailman parhaiden kanssa, kenttäarkkitehti Bill Coore kommentoi.

Maailman ykköspelaaja Scottie Scheffler lataamassa avauslyöntiään 17. väylällä vuoden 2023 kisan päätöskierroksella. Scheffler on voittanut kaksi edellistä Playersia.2023 Getty Images

Vuosina 2003–2018 ammattilaiset löivät The Playersissa yhteensä 868 palloa veteen, mikä oli lähes 11 prosenttia avauslyönnistä. Näistä 93 tuli pelkästään vuonna 2007, ja 50 sen avauskierroksella.

Sukeltajat noukkivat joka vuosi yli 100 000 palloa griiniä ympäröivästä vesihaudasta.

Kun Players-turnaus debytoi kentällä vuonna 1982, golflegenda Jack Nicklaus heitti kuuluisan kommenttinsa.

– Moni pelaaja haluaisi asentaa pommin tuon (griinin) alle.

Tämä kuvaakin osuvasti pelaajien viha-rakkaussuhdetta väylän kanssa. Vaikka se herättää pelkoa, sen haastavuutta ja nerokkuutta arvostetaan.

– Se ei ole millään tavalla epäreilu. Kyseessä on wedge-lyönti. Viheriö on valtava. Jos lyöt keskelle viheriötä, et päädy veteen. Sanon toistamiseen: Se on wedge-lyönti, PGA-kiertueella neljä voittoa ottanut Steve Flesch linjaa.

"Vinkkaa silmää sinulle"

Xander Schauffele kurkkasi caddiensa tavoin 17. viheriölle astellessaan tiipaikalle viime vuoden kisan päätöskierroksella.2024 Getty Images

Moni huippu on ollut väylällä valtavissa ongelmissa, ja tuhonnut näin menestysmahdollisuuksiaan, mutta joku on aina listan hännillä. Tämä "kunnia" menee Bob Twaylle, joka kirjasi väylältä 12 lyöntiä (+9) Playersin kolmannella kierroksella vuonna 2005.

Tway osui neljästi maalle, mutta joka kerta pallo päätyi veteen griinin pinnanmuotojen tai lyöntiin tulleen kierteen seurauksena. Viides yritys (9:s lyönti) tuotti tuloksen. Sen jälkeen hän kruunasi katastrofinsa kolmella putilla.

– Joku kertoi minulle myöhemmin, että saavuin väylälle kisan 6. sijalla ja poistuin siltä sijalla 66, Tway muistelee.

Pelko voi hiipiä pelipaidan alle jo, kun pelaajat kävelevät tiipaikalle 16. viheriöltä.

– Vilkaisemme kaikki sinne päin, kun lähdemme 16:nnelta. Siellä se on, vinkkaamassa silmää sinulle, huippucaddie Colin Byrne luonnehtii.

– Tarkastan etäisyyden viisi kertaa, viisinkertainen PGA-kisavoittaja Tom Lehman toteaa viitaten hermoiluun.

On myös poikkeuksia.

– Miehisty ja lyö palloa, Rickie Fowler summaa.

Fowler tietää, mistä puhuu. Hän teki reiällä hämmästyttävät kolme birdietä kisan päätöspäivänä 2015 – yhden 4. kierroksella ja kaksi uusinnassa voitosta. Se riitti mestaruuteen.