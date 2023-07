Kalle Samooja noudatti Juhani ”Tami” Tammisen ohjenuoraa – kaksi suomalaista golfin ykköstapahtumaan

Sami Välimäki on tiennyt viime marraskuusta asti, että torstaina Royal Liverpoolin kentällä alkava golfin miesten Britannian avoin mestaruuskilpailu on hänen pelikautensa merkkipaalu. Arvokisapaikka varmistui kakkossijalla Etelä-Afrikassa pelatussa kauden avauskilpailussa.

– Pystyin miettimään kisakalenteriani sen mukaan, että British Open on varmuudella ohjelmassa. Viimeisen kuukauden aikana kisa on ollut jo enemmän mielessä, Välimäki kertoi STT:n puhelinhaastattelussa keskiviikkoaamuna ennen viimeistä harjoituspäivää.

Nyt jo 151. kertaa pelattava British Open on golfin arvostetuin miesten kilpailu.

Välimäen tavoin Kalle Samooja on pelannut aiemmin kerran Yhdysvaltain avoimessa mestaruuskisassa ja kerran PGA-mestaruuskilpailussa.

– Ainakin täällä on enemmän yleisöä, kisajärjestelyjä kiitellyt Välimäki vertasi. Hoylakessa ihmisiä on ollut tuhansittain väylien varrella jo harjoituskierroksilla.

– Win the right games, kuten "Tami" ( Juhani Tamminen ) turkulaisittain sanoisi, Samooja sanoi tiedotteessaan.

Lähestymislyönnit pitkältä matkalta

Samooja ja Välimäki ovat kumpikin voittaneet miesten Euroopan-kiertueella, mutta arvoturnauksissa tie on noussut pystyyn kahden kierroksen jälkeen. Nyt pelitauolla oleva Mikko Korhonen on edellinen suomalaismies, joka on pelannut major-kilpailussa neljä kierrosta. Hän oli 63:s vuoden 2019 British Openissa.