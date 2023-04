Tietovuoto Kremlistä: Putinin suunnitelmat Baltian maiden suhteen paljastuivat – MTV Uutiset seuraa sotaa

Kansainvälinen toimittajaverkosto on julkaissut tietoa asiakirjoista, jotka koskevat Venäjän vaikuttamispyrkimyksiä Baltian maissa.



Vuodetut asiakirjat on laadittu Venäjän presidentinhallinnossa kesällä ja syksyllä 2021.



Asiakirjat sisältävät erilliset suunnitelmat Latvian, Liettuan ja Viron osalta. Pääpiirteissään niiden tavoitteet ovat samankaltaisia.



Yleisenä tavoitteena on vähentää Naton läsnäoloa ja vaikutusvaltaa sekä vahvistaa Venäjän vaikutusvaltaa ja venäläistä kulttuuria.



Tietoja ovat julkaisseet muun muassa ruotsalainen Expressen ja virolainen Eesti Päevaleht.