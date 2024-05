Helsingin tietomurtajan hallussa voi olla hyvin sensitiivisiä tietoja: "Suurin, mitä on ollut" – vertaus Vastaamoon on silti turhaa

– Jos mietitään mittakaavaa, niin arvio on noin 80 000 ja siihen päälle jonkinlainen määrä työntekijöiden tietoja, niin kyllä tää julkishallinnon mittakaavassa taitaa olla suurin tietovuoto, mitä Suomessa on ollut.

Mesiä sanoo, että hyökkääjä on voinut saada haltuunsa hyvin sensitiivisiä tietoja. Se on kuitenkin luonteeltaan erilainen kuin hiljattain käräjäoikeudessa loppuun käsitelty Vastaamo-tapaus.

– Tämä on toki ollut tosi poikkeuksellinen ja harmillinen tapaus, kaikkihan toivoo, että tätä ei ois koskaan tapahtunutkaan. Pitää muistaa, että tässä on tiedossa tietovuoto ja tietomurto. Vastaamossa on kuitenkin mukana hyvin erilaisia elementtejä kiristyksineen.