Tietokirjailija Markus Leikola vertaa Vladimir Putinia katutappelijaan, joka ”ymmärtää voittamisen ja häviämisen termit”

Markus Leikolan uusin 10. elokuuta julkaistu kirja Sodan ja rauhan kronikka (Aula & Co) käsittelee Venäjän Ukrainassa aloittamaa sotaa sen ensi hetkistä alkaen.

– Putinilla on sellainen katutappelijan tausta ja hän ymmärtää voiton ja tappion termit erittäin hyvin. Jos jotakin ei voi voittaa, niin silloin paras mahdollinen tapa on edes tehdä se mitä tehtävissä on.